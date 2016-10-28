Путін переклав відповідальність за зрив домовленостей по Сирії на США

Президент Російської Федерації Володимир Путін звинуватив Сполучені Штати в тому, що чинна адміністрація Білого дому зриває домовленості з Росією, зокрема з утилізацією плутонію та дотримання режиму припинення вогню в Сирії. Про це він розповів, виступаючи на з’їзді міжнародного дискусійного клубу «Валдай» в Сочі 27-го жовтня, пише російське видання «ТАСС», передає replyua.net.
Путін каже, що йому дуже прикро через те, що його особисті домовленості з президентом США Бараком Обамою щодо Сирії провалились. Після чого він звинуватив Білий дім США, заявивши, що саме там був корінь цього провалу. «І така ситуація не лише з Сирією. З сьогоднішньою адміністрацією Білого дому Сполучених Штатів вести ділові переговори дуже важко, адже вони не хочуть нічого виконувати. Ми спостерігаємо, як багато угод на сьогоднішній день залишаються невиконаними. Це стосується і Сирії, це стосується і плутонію, багато чого», - заявив російський президент.
Як відомо, під час свого виступу на зустрічі дискусійного клубу «Валдай» Путін заявив, що він не проти, аби «нормандський формат» збільшувався, поповнювався новими свіжими поглядами. Він натякнув, що йому хотілося б бачити там саме представників США.
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