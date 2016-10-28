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«Коли вас не буде»: Путіну на «Валдаї» задали нехороше питання

«Коли вас не буде»: Путіну на «Валдаї» задали нехороше питання
Як передає replyua.net, протягом тригодинної дискусії учасники клубу «Валдай» п'ять раз натякали Володимиру Путіну на неминучу пенсію. Підняти делікатну тему дозволяла тема засідання «Майбутнє починається сьогодні: контури завтрашнього світу», яка передбачала обговорення принципів глобального устрою через 10 років. Деякі експерти припустили, що російський президент в цей час точно буде знаходиться без роботи, проте Путін виразної відповіді на численні натяки не дав, пообіцявши піти на пенсію, «коли прийде час».

Перший раз пенсія була згадана у вступному слові модератора Тімоті Колтона, який представляв аудиторії тему дискусії і вказав на основні труднощі, які впливають на пристрій глобального світу через 10-20 років. «Ви до цього часу вже благополучно йдіть на пенсію», - кинув він, не роблячи особливого акценту на своїх словах.

По-перше, на Заході вихід у відставку для політика навіть найвищого рангу – справа цілком природна. А по-друге, на трибуні поруч з Путіним вже сиділи високопоставлені пенсіонери, з якими він щільно працював буквально кілька років тому – президент Австрії в 2004-2016 р.р. Хайнц Фішер, президент Фінляндії в 2000-2012 р.р. Тар'я Халонен і президент Південно-Африканської Республіки в 1999-2008 р.р. Табо Мбекі.

Однак Володимира Путіна репліка ведучого явно зачепила за живе. «Наш шановний модератор побажав мені благополучно вийти на пенсію, - почав Путін свій виступ перед аудиторією, - Я теж собі цього бажаю, коли час прийде». І, зробивши паузу, додав, немов переконуючи самого себе: «Це правильно, це потрібно зробити».

«Але поки я ще не на пенсії, - підкреслив російський президент, - Я – діючий керівник величезної держави, я повинен бути стриманим і не виявляти в своїх висловах зайвої агресивності».

Путін заздалегідь вибачився перед російськими учасниками форуму, вважаючи більш важливим спілкування з іноземними гостями, які в цьому році приїхали з 30 країн. А у відповідь на питання, навіщо він це робить, зізнався, що, з одного боку, йому цікаво послухати їхню думку, а з іншого – це шанс донести свою позицію, що називається «з перших вуст». Президент явно не збирався обговорювати з «Валдайським клубом» своє політичне майбутнє. Однак деякі учасники, очевидно, сприйняли його слова про пенсію як певний сигнал, і в своїх питаннях так чи інакше обігравали делікатну тему.

Викладач Шанхайського університету, згадуючи про візит російського лідера в Шанхай два роки тому, поскаржився, що в останній момент російська сторона змінила програму візиту, і Путін не зміг виступити, як це планувалося, перед студентами. «Але ми все одно чекаємо вас в нашому університеті найближчим часом. Незалежно від того, будете ви на пенсії чи ні», - благодушно запросив китаєць. А пан Чорногорський зі Словаччини, розмірковуючи про перспективи відновлення угоди зі знищення плутонію, висловлював надію, що Володимир Путін побачить виконання всіх умов ще як президент Росії, а не на пенсії.

Коли мікрофон у іноземців вдалося перехопити російському політологу Миколі Злобіну, стало очевидно, що дискусії про плани на подальше життя глави держави не уникнути. На всіх форумах «Валдайського клубу» Злобін задає Путіну одне і те же питання – про наміри балотуватися на новий термін. У цьому році воно було ще більш доречним, оскільки чергові президентські вибори мають відбутися вже через півтора року – в березні 2018. Однак політолог чомусь вирішив зайти з іншого боку і запитати, що, на думку Путіна, є національними інтересами Росії. «Не тактичними, не сьогоднішнього дня, а такими, які будуть існувати потім, коли вас вже не буде», - в дуже ризикованих виразах уточнив Злобін.

Володимир Путін, мабуть, був роздратований такою постановкою питання, тому відповів гранично коротко і загально: те, що добре для російської людини, і є наші національні інтереси.

Далі була репліка професора історії Каліфорнійського університету. Він теж натякав на пенсію, але по-своєму. Відзначивши, що одні порівнюють Путіна з Петром Першим і Катериною Великою, а інші зі Сталіним, американець поцікавився, про кого буде наступна глава Російської історії. «Наприклад, В'ячеслав Володін фактично повторив нам своє висловлювання дворічної давності: «Немає Путіна – немає Росії!».

Путін посміхнувся. «На Катерину я точно не схожий – за гендерною ознакою», - пожартував він. За словами президента, при всій важливості особистості в історії, реальним її творцем є самі люди. «Про те, на кого буде схожий мій наступник скажуть самі люди. Своїм вибором», - в черговий раз уникнув прямої відповіді ВВП.

Але зал не здавався. Представниця Світового банку, здавалося б, загнала Володимира Путіна в кут, прямо поцікавившись: чи буде він балотуватися на пост президента в 2018 році? Але Путін тупо промовчав.

Тоді вирішальну спробу розкрутити Путіна на відвертість зробив кореспондент «Дождя». У той момент, коли Путін вже піднявся з крісла, щоб відправитися вечеряти з президентами-пенсіонерами, він на свій страх і ризик прокричав: «Чи визначені контури початку президентської кампанії?»
«Контури не визначені!» - прокричав він, і, оточений натовпом експертів-пенсіонерів відправився до виходу.

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