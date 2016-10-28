Путін вирощує для себе ідеальний електорат – блогер

Український блогер Едмон Дантес на своїй сторінці в Фейсбук прокоментував останні економічні новини з Російської Федерації і спрогнозував до чого вони, зрештою, призведуть, - про це інформує replyua.net.
Так, блогер нагадує, що Міністерство економічного розвитку Російської Федерації озвучило прогноз, відповідно до якого економіка північного сусіда протягом найближчих двадцяти років перебуватиме у стані стагнації. А якщо взяти до уваги, що епоха дорогої нафти добігає кінця, то апокаліптичний сценарій здається цілком реалістичним. Це значить, що теперішні російські першокласники протягом двох десятків років будуть жити якщо не в умовах тотальної бідності, то в умовах крайнього матеріального незадоволення.
З іншого боку, культурні та освітні процеси в РФ теж не надихають: там встановлюють монументи для маніяків на зразок Сталіна чи Івана Грозного, по телевізору влаштовують жалобу по терористу «Моторолі», із шкільної програми вилучають поняття «Київська Русь», а весь оточуючий світ лякають ядерною війною. Якщо підсумувати все це, то наступне покоління росіян буде не лише агресивним і тупим, а і голодним – ідеальний путінський електорат, - підсумував блогер.
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