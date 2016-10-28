Кох: Путіну тепер доведеться брати дитячі трупи на себе

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Російський блогер Альфред Кох прокоментував розвиток подій навколо бомбардування школи в сирійській провінції Ідліб, яке призвело до смерті двадцяти двох дітей та шести вчителів, - про це replyua.net інформує з посиланням на сторінку експерта в Фейсбук.Так, блогер нагадує, що спочатку російське оборонне відомство категорично заперечило свою участь у повітряних ударах по провінції. Але речник російського МО Ігор Конашенков зробив зауваження: мовляв, у цьому районі перебував американський дрон, тож в Пентагоні мають достеменно знати, хто саме винуватець бомбардувань. І американці не стали тягти із відповіддю, заявивши, що у момент завдання повітряного удару, в цьому регіоні була лише авіація урядових військ Сирії (Башара аль-Асада), або російські літаки. Але біда не приходить одна – тут підвели навіть союзники по коаліції – іранці. Вони через своє офіційне інформаційне агентство підтвердили заяву американців.І що ж тепер робити Захаровій, яка вже у притаманній їй «дипломатичній» манері назвала інформацію при причетність росіян до бомбардування школи в Ідлібі – «брехнею»? Здається, зараз вже не вдасться відкрутитись заявами про «відеомонтаж». Треба якось повертатись до реального світу і брати ці дитячі трупи на себе. Але ж як це непросто: тут ще Малайзійський боїнг не визнали, а тут таке, - підсумовує блогер.