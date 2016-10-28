валюта
СпецтемаСеверному флоту РФ отказали в дозаправке в Испании | Посетите новый финансовый форум

Кох: Путіну тепер доведеться брати дитячі трупи на себе

Кох: Путіну тепер доведеться брати дитячі трупи на себе
Російський блогер Альфред Кох прокоментував розвиток подій навколо бомбардування школи в сирійській провінції Ідліб, яке призвело до смерті двадцяти двох дітей та шести вчителів, - про це replyua.net інформує з посиланням на сторінку експерта в Фейсбук.

Так, блогер нагадує, що спочатку російське оборонне відомство категорично заперечило свою участь у повітряних ударах по провінції. Але речник російського МО Ігор Конашенков зробив зауваження: мовляв, у цьому районі перебував американський дрон, тож в Пентагоні мають достеменно знати, хто саме винуватець бомбардувань. І американці не стали тягти із відповіддю, заявивши, що у момент завдання повітряного удару, в цьому регіоні була лише авіація урядових військ Сирії (Башара аль-Асада), або російські літаки. Але біда не приходить одна – тут підвели навіть союзники по коаліції – іранці. Вони через своє офіційне інформаційне агентство підтвердили заяву американців.

І що ж тепер робити Захаровій, яка вже у притаманній їй «дипломатичній» манері назвала інформацію при причетність росіян до бомбардування школи в Ідлібі – «брехнею»? Здається, зараз вже не вдасться відкрутитись заявами про «відеомонтаж». Треба якось повертатись до реального світу і брати ці дитячі трупи на себе. Але ж як це непросто: тут ще Малайзійський боїнг не визнали, а тут таке, - підсумовує блогер.

Горячая тема: Павло Правий: Петре Олексійовичу, Савченко «созрєла»
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
27 окт 2016
2050

Скільки росіян проти анексії Криму?

За минулий рік кількість громадян Російської Федерації, які протестують проти незаконної анексії Криму, дещо зросла. Про це сьогодні, 27-го жовтня, пише російське видання «Інтерфакс», посилаючись на


Свежие новости

Кох: Путіну тепер доведеться брати дитячі трупи на себе

Нацбанк снизил учетную ставку до 14% годовых

Путин намекнул Порошенко, что с его российским бизнесом могут начаться проблемы

Прибыли компании Twitter резко снизились

Західний експерт розповів до чого призведуть авантюри Путіна у стратегічному вимірі

Колласальные прибыли корпорации Google обеспечивает YouTube

Іспанія поки лишається без прем’єр-міністра

Предприятие в Киевской области изготавливало поддельные медсредства

Український блогер дав жорстку відповідь Путіну за його згадки про «Липецьку фабрику»

Путин пообещал возобновить бомбардировки Алеппо

Санкції? – Ні, не чули: у Севастополі заявляють, що відновлять паромне сполучення з Туреччиною

Українське МЗС прокоментувало вторгнення чергового російського «гуманітарного конвою»

Путин: все обвинения США в адрес России - предвыборная истерия

Російського суддю вбили із-за скорочення пенсії

У МВФ розповіли коли Україна отримає черговий транш

Репресії тривають: в окупованому Криму знову оштрафували кримських татар

Мы не будем поддаваться на провокации России - генсек НАТО

Путін знову винуватить США у зриві перемир’я в Сирії

Портніков: Підняття «мінімалки» може не сподобатися тільки тим, хто тікає від податків

Боевики "Исламского государства" в Мосуле казнили всех пленных

 Новости за день