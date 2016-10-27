Західний експерт розповів до чого призведуть авантюри Путіна у стратегічному вимірі

Американський політолог Марк Галеотті у своїй статті для видання Foreign Policy проаналізував поведінку на міжнародній арені президента Російської Федерації Володимира Путіна і спрогнозував до яких наслідків вона призведе, - про це інформує replyua.net.
Так, за словами експерта, Путін має гарну тактичну інтуїцію, проте вміння отримати вигоду із поточного моменту, «тут і зараз», поєднується із повною неспроможністю мислити стратегічно. Тому є низка прикладів. Так, втручання у діяльність серверів виборчих дільниць в Сполучених штатах та оприлюднення електронного листування кандидата в президенти від демократів Гіларі Клінтон тільки сприяло консолідації представників низки політичних сил у своїй неприязні до Російської Федерації. Тим більше нерозумно було налаштовувати проти себе одного із кандидатів: як би Путіну не хотілось отримати в якості господаря Білого Дому Трампа, не варто було «складати всі яйця в одну корзину».
У ту ж саму ситуацію потрапив Путін і з окупацією Криму, і з агресією на Донбасі, і з військовою операцією в Сирії. У Москві давно мали б розуміти, що «кілька тижнів злорадства не виправдовують негативних наслідків». Як наголошує аналітик, на міжнародній арені Путін імпровізує, користуючись моментом, але варто пам’ятати, що завжди настає час, коли «хаос починає жити власним життям і загрожувати своєму творцю».
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