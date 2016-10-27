Український блогер дав жорстку відповідь Путіну за його згадки про «Липецьку фабрику»

Український блогер Мирослав Гай дав доволі жорсткий коментар заявам російського президента Володимира Путіна про «Липецьку фабрику» на своїй сторінці в Фейсбук, - про це інформує replyua.net.
Так, сьогодні, двадцять сьомого жовтня 2016 року, Путін на форумі «Валдай» вирішив «потролити» українського президента Петра Порошенка заїждженою темою про «фабрику в Липецьку». Блогер Мирослав Гай, коментуючи слова глави російської держави, наголосив, що останній – вбивця і негідник. За словами блогера, якщо Путін розраховував викликати в українців злість на свого президента, це не свідчить про високий рівень його інтелекту. Адже ми можемо всередині своєї держави критикувати свого президента, але це не дозволено вбивцям і фарисеям. Незважаючи на те, що українці воюють із російською недоімперією сотні років, ми й досі живі і зберегли свою ідентичність. І якщо фабрика Порошенка в Росії дійсно продовжує працювати і пересилати гроші в Україну в той час, коли з Донбасу в Росію повертаються лише «вантажі 200», то Путін – цинічний ідіот. Якщо ж це не правда – то брехун.
За словами блогера, Порошенко – не ідеал і має чимало «гріхів», проте він обраний українським народом, на відміну від нелегітимного Путіна. А останній увійде в історію тільки тим, що у книгах колись напишуть: президент Порошенко, український народ і їх союзники зупинили путінський фашизм і врятували людство.
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