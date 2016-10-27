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Путин пообещал возобновить бомбардировки Алеппо

Путин пообещал возобновить бомбардировки Алеппо
Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, сегодня единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» дозаправился у побережья Северной Африки на пути в Сирию.

Как сообщалось ранее, российский авианосец должен был дозаправиться в Сеуте, испанском полуанклаве на территории Марокко. Испания, находясь под давлением стран-членов НАТО, обратилась к российскому МИД с запросом о том, для каких целей российское военное судно прибыло в этот регион, а также будет ли оно использоваться для атак на населения Алеппо. В ответ на этом Москва заявила, что откажется от дозаправки в Сеуте. Сегодня стало известно, что «Адмирал Кузнецов» таки получил необходимое топливо в одном из африканских портов и отправился к берегам Сирии.

НАТО крайне обеспокоено этой ситуацией, поскольку на борту авианосца могут находиться единовременно несколько десятков истребителей-бомбардировщиков и вертолетов. Путин во время своего сегодняшнего выступления намекнул, что американская сторона не сдержала своих обещаний в отношении соглашения о прекращении огня в Сирии. В частности, он обвинил США в том, что они не смогли разделить повстанческие группировки на умеренные и террористические. Фактически, Путин намекнул, что скоро возобновит бомбардировки Алеппо с новой силой.

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