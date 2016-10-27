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Путин: все обвинения США в адрес России - предвыборная истерия

Путин: все обвинения США в адрес России - предвыборная истерия
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, Президент России Владимир Путин сегодня обвинил американских политиков в нагнетании истерии по поводу «мифической российской угрозы» с целью отвлечения внимания избирателей от своих собственных неудач в преддверии президентских выборов в США.

Путин, обращаясь к аудитории экспертов во внешней политике на сегодняшней встрече, заявил, что президент США «не сдержал своих обещаний в отношении Сирии». Обвиняя администрацию Обамы во всех смертных грехах, Путин отметил, что «США не придерживаются ни одного договора, заключенного ими с Россией», а также «выдвигают в адрес РФ ложные обвинения».

Напоминаем, что на прошлой неделе правительство США официально обвинило Россию в осуществлении кибератак на серверы Демократической партии, а Хиллари Клинтон назвала своего соперника по предвыборной гонке «марионеткой» Путина. Путин ответил на эти обвинения, заявив: «У России нет никакого политического интереса повлиять на выборы в США, как и нет такой возможности». По мнению Путина, все эти обвинения необходимы американским политикам лишь для того, чтобы отвлечь внимание американских граждан от реально существующих в их стране проблем, в частности – контроля внешнего долга и оборота оружия.

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