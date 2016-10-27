Російського суддю вбили із-за скорочення пенсії

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На території Російської Федерації відбулось гучне вбивство, яке вказує на рівень безнадії у житті пересічних росіян, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Каспаров.ру».Так, сьогодні, двадцять сьомого жовтня 2016 року, стало відомо, що суддя Малокарачаєвського районного суду (Карачаєво-Черкесія) Руслан Боташев був застрелений у своєму власному автомобілі неподалік від села Первомайське. Служителя Феміди вбили п’ятьма пострілами із нарізної зброї. Слідча група майже відразу знайшла підозрюваного у справі – ним виявився п'ятдесятитрьохрічний місцевий мешканець Пілял Джатдоєв. Чоловік уже дав показання, в яких пояснив причини свого вчинку. Так, за словами підозрюваного, три роки тому на підставі судового рішення, винесеного загиблим суддею, у нього було значно скорочено пенсію.Наразі слідчий комітет готує клопотання до Черкеського міського суду про застосування до Джатдоєва запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тим не менш, дивує інше: чому пересічний громадянин не знайшов інших шляхів вирішення своєї проблеми (наприклад, оскарження рішення до суду апеляційної інстанції, звернення до правозахисних організацій тощо) крім як вчинення вбивства?