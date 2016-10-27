Путін знову винуватить США у зриві перемир’я в Сирії

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Президент Російської Федерації Володимир Путін, виступаючи сьогодні, двадцять сьомого жовтня 2016 року, на засіданні форуму «Валдай», прокоментував черговий зрив домовленостей по Сирії і навіть «призначив» його винуватців, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Росбалт».Так, традиційно винуватими у зриві домовленостей про припинення вогню Путін назвав Сполучені штати Америки. За його словами, його американський колега Барак Обама обіцяв за сім днів розвести терористів та опозицію в Сирії. Мовляв, американці самі визнали, що деякі райони Алеппо перебувають під контролем терористичних організацій таких як Джабхат-ан-Нусра та Ісламська держава. Саме тому була потреба в тому, аби розділити бойовиків та мирне населення, яке підтримує опозицію – останніх Путін обіцяв не чіпати взагалі, а от над першими мала проводитись «робота» спільно з державами антитерористичної коаліції.Російський президент наголосив, що такий план дій обговорювався неодноразово, в тому числі – у вересні на зустрічі «Великої Двадцятки», але «американці зірвали перемир’я». Відтак Путін ображено заявив, що не треба «перекладати вину на Росію і звинувачувати її у всіх смертних гріхах», адже це просто «непристойно».