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«Смішні» санкції діють: росіяни не змогли імпортозамістити українські двигуни – блогер

«Смішні» санкції діють: росіяни не змогли імпортозамістити українські двигуни – блогер
Блогер Олександр Коваленко на своїй сторінці в Фейсбук поділився останніми новинами щодо «вставання з колін» російського військово-промислового комплексу, - про це інформує replyua.net.

Так, за словами блогера, останні три роки Росія намагається імпортозамістити все, що тільки можна. Яких результатів у цьому досягли росіяни? Будемо відвертими, не надто гарних. Ще одним свідченням цьому слугує цікавий факт з україно-індійських відносин. Нещодавно стало відомо, що «Зоря-Машпроект» поставить індійському оборонному відомству газотурбінні двигуни, які мають бути встановлені на російські фрегати проекту 11356, які Індія закуповує у Російської Федерації. І найголовніше у цьому всьому: індійці купують російські кораблі не тому, що росіяни повністю укомплектували ними свій флот і тепер розпродують лишки. Ні, фрегати продаються тому, що російські корабели так і не змогли їх добудувати, адже замінити українські газотурбінні двигуни немає чим.

Спочатку за створення аналогів українським двигунам бралось Науково-промислове об’єднання «Сатурн», але щось в них не склалось, і в результаті росіяни продають свої фрегати у недоукомплектованому вигляді. Ну що ж, у недоімперії все має бути «недо», - підсумував блогер.

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