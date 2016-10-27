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У Петербурзі напали на «фабрику тролів»

У Петербурзі напали на «фабрику тролів»
Доволі показовий інцидент стався у російському місті Санкт-Петербург у ніч на двадцять шосте жовтня 2016 року, - про це replyua.net інформує з посиланням на публікації видання «Радіо Свобода».

Так, у приміщення одного із бізнес-центрів цієї ночі невідомі вкинули три пляшки, наповнені горючою сумішшю. Їх «снаряди» потрапили у приміщення, яке займає редакція місцевого видання «Невські новини». Адміністратор зміг загасити вогонь, про постраждалих внаслідок нападу не повідомляється. Пікантність ситуації полягає в тому, що у цьому ж приміщенні розташована організація під назвою «Інтернет-дослідження», проте сфера її роботи, за даними місцевої преси, доволі специфічна: це так звана «фабрика тролів». Це угрупування займається не тільки неофіційним просуванням провладної позиції через соціальні мережі і блоги, а і організовує напади на опозиційно налаштованих громадян. Так, один із постраждалих від такого нападу, адміністратор пабліка «Злочинна влада» у соцмережі «ВКонтакте» Єгор Алексеєв наголошує, що напад на цю організацію є закономірним.

За словами чоловіка, з огляду на те, що російська поліція відмовляється розслідувати незаконні діяння членів «фабрики тролів», ті, хто постраждав від їх активності, намагаються досягти справедливості самі.

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