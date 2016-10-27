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Медведчук поїхав у Сочі до Путіна

Медведчук поїхав у Сочі до Путіна
Представник української сторони в гуманітарній групі тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Медведчук Віктор сьогодні, 27-го жовтня, знаходився в Сочі на зустрічі міжнародного дискусійного клубу «Валдай», де він слухав промову російського президента Володимира Путіна. Як повідомляє replyua.net, Медведчук займав місце в першому ряду поруч з речником президента РФ Дмитром Пєсковим.

Путін же виступав на тему критики «західних партнерів», в тому числі Північноатлантичного альянсу та США. також він наголосив, що Росія не має ніякого відношення до передвиборчої гонки кандидатів у президенти Сполучених Штатів. «Хіба тут хтось вважає, що Російська Федерація може вплинути на результат виборів у США? Америка – це ж не якась там бананова країна 3-го сорту. Америка – це цивілізована і розвинута держава! Якщо я в чомусь помилився, то, будь-ласка, поправте мене», - заявив Путін, насмішивши цим Медведчука та Пєскова. Варто нагадати, що Віктор Медведчук – кум президента РФ Путіна. Також, як відомо, Медведчук багато разів виступав та хвалив політику свого російського родича, називаючи її чесно, прозорою та такою, яка діє всім на благо.

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