Скільки росіян проти анексії Криму?

За минулий рік кількість громадян Російської Федерації, які протестують проти незаконної анексії Криму, дещо зросла. Про це сьогодні, 27-го жовтня, пише російське видання «Інтерфакс», посилаючись на російський «Левада-Центр», передає replyua.net.
За результатами опитування стало відомо, що в порівнянні з минулим роком, коли 84% росіян підтримували «приєднання» Криму до складу Російської Федерації, цього року кількість зменшилася на 1%. В той самий час 13% опитаних громадян РФ рішуче налаштовані проти незаконної окупації українського півострова. Варто зазначити, що минулого року таких росіян було 12%.
Водночас ситуацію на сході України 61 відсоток респондентів оцінили як доволі напруженою. 18% вважають її критичною, яка в будь-який момент може призвести до загострення. Проте кожен сьомий опитаний вважає, що на Донбасі ситуація краща, ніж в «самій Україні». 9% опитаних так і не змогли вирішитися. Також організатори поцікавилися думкою росіян щодо наступного року життя в зоні АТО: 48% вважає, що нічого не зміниться, 25% очікують покращення, 11% - погіршення, 16% - не визначились. Як повідомлялося, 39% росіян виступають за впровадження візового режиму з Росії з Україною.
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