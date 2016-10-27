«Хірург» агітує за Росію на американському «харлеї»

Російський поціновувач Путіна байкер Залдостанов на прізвисько «Хірург» нещодавно заявив, що зробить все, щоб захистити росіян від американської демократії. Днями він сказав про це по радіо, коментуючи, на його думку, голослівні звинувачення актора Райкіна в сторону влади, інформує replyua.net.
Як зазначила російський оглядач Юлія Калініна, в принципі, треба було б, мабуть, радіти, але дивлячись на Хірурга, не хочеться. «Не вірю, як казав Станіславський. Дивлячись на Хірурга – на його стильні шкіряні прикиди, дорогі «косухи», жилетки, черепа, хрести та інші байкерські «брязкальця», куплені в європах-америках або скопійовані у тамтешніх мотоциклістів до останньої найдрібнішої детальки – не вірю. Як він може захистити від тих, до кого тягнеться сам і за ким повторює? Якби він носив те, що носять російські люди в переважній більшості – пуховик з ринку, спортивні штани з начосом і черевики-говнодави – тоді так. Він вселяв би довіру, як захисник від американської демократії», – зазначила журналіста.
Якби їздив не на «Харлеї», а на мотоциклі «Урал» з коляскою і з саморобним причепом, щоб вантажити туди знайдені на смітнику корисні речі – то його слова б ще хтось сприйняв всерйоз. Якби сама ідея клубу байкерів не була ним запозичена на заході. Якби її «православний» ухил не був калькою з американських «Байкерів за Христа». Якби все, що «Хірург» Залдостанов представляє, народилося і виросло в Росії і ні в якому іншому місці народитися і вирости не могло – тоді він міг би обіцяти захистити росіян від чужого. І його обіцянки були б не порожнім звуком. «А так він сам – від маківки до кінчиків пальців – зліплений з цього чужого. Він – його продовжувач і імітатор. Штампує копії того, що придумується на Заході, і розфарбовує їх в інші кольори, але його «картинки-розмальовки» не стають від цього оригіналами. Вони все одно залишаються копіями», – резюмувала Юлія Калініна.
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