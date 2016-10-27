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Маразм зростає: в Росії відкрили пам'ятну дошку творцям сталінського концтабору

Маразм зростає: в Росії відкрили пам'ятну дошку творцям сталінського концтабору
Її урочисто відкрили в російській колонії, яка існує тепер на місці підрозділу ГУЛАГу. Дошка присвячена творцям сталінського концтабору, на місці якого і виникла нинішня установа ФСВП. Фото викликало бурхливу дискусію в інтернеті, передає replyua.net.

Пам'ятна дошка у виправній колонії 31 міста Микунь РФ була відкрита ще 16 серпня поточного року. Тоді, як повідомлялося на сайті ФСВП по республіці Комі, саме в той день святкували День колонії – в пам'ять про заснування в 1937 році Усть-Вимську лісозаготівельного табору. У повідомленні також йшлося про те, що створений він був за наказом наркома Миколи Єжова, а «засуджені проживали в наметах, начальницький склад та працівники – в вагончиках».

«У заходах, присвячених Дню колонії взяли участь і засуджені, - сказано на сайті ФСВП. - Для них свято розпочалося з загального шикування, на якому було зачитано Наказ НКВС СРСР від 16.08.1937 №078 та доведена інформація про розклад святкових заходів ». Серед них був, зокрема, конкурс краси серед ув'язнених, частиною якого було дефіле в власноруч виготовлених сукнях. При цьому матеріалом для них послужили «сміттєві пакети і дріт, нитки і клей, бахіли і рукавички». «Найурочистішим» моментом «свята» ФСВП назвала саме відкриття пам'ятної дошки.

Нагадаємо, що саме в Усть-Вимську в колонії були ув'язнені дружина Михайла Калініна Катерина Лорберг, письменник Лев Разгон. Табір вважався місцем ув'язнення з одними з найважчих умов утримання в СРСР.

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