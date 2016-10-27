Песков – МИДу Украины: «Вас это не касается»

Дмитрий Песков прокомментировал ноту протеста со стороны МИД Украины касательно визита российского президента в аннексированный Крым, передает replyua.net со ссылкой на РИА Новости. По словам пресс-секретаря российского президента, Путин может посещать любые регионы России, не спрашивая на это разрешения у Украины.
«Украина уже традиционно выразила свой протест, а мы, в свою очередь, традиционно не приняли во внимание этот протест. Президент РФ будет посещать те российские регионы, которые он считает нужным посетить. Это только внутренние дела России, и Украины они не касаются, также, как и других государств», заявил Песков. Напомним, что в среду Владимир Путин в очередной раз прибыл на оккупированный им полуостров, в связи с чем внешнеполитическое ведомство Украины подало ноту протеста.
В Министерстве внутренних дел подчеркнули, что поездка Путина в Крым не была согласована с украинскими властями. Напомним, что ранее Путин не только приезжал в Крым, но и приглашал туда своих «товарищей», в частности, Сильвио Берлускони, который с радостью принял приглашение.
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