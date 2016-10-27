Дворники из Волгограда «плевать хотели» на российский флаг, - видео

Сегодня утром все центральные каналы России показали «вопиющий инцидент», произошедший в одном из районов Волгограда, передает replyua.net. Волгоградские дворники тщательно следят за чистотой своего любимого города и для сбора опавшей листвы используют все, что попадется под руку, к примеру, российский триколор.
Один из очевидцев произошедшего заснял процесс уборки листьев на видео, которое потом и попало на все центральные телеканалы. Мужчина даже поинтересовался у дворников, почему для уборки мусора они используют государственный флаг, на что коммунальщики заявили, что «цвета на этом полотнище расположены в обратном порядке, и это не российский флаг».
Волгоградца возмутил поступок дворников, и он уже обратился с жалобой в полицию. Нужно отметить, что коммунальщиков, ратующих за чистый город, могут посадить на один год. Согласно российскому УК, им грозит суровое наказание за осквернение российского триколора. Впрочем, коммунальщики могут избежать «отсидки», и судьи назначат им только исправительные работы.
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