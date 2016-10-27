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Иноземцев: «Вова, что ты делаешь?»

Иноземцев: «Вова, что ты делаешь?»
В интервью Новому времени один из самых объективных российских экономистов (по мнению Запада) рассказал о том, что Путину никто оппонировать не станет, передает replyua.net. Владислав Иноземцев рассказал, что у Путина есть советники, однако в том, что касается внешней политики, российский президент никого не прислушивается.

Еще во время референдума в Крыму, отмечает эксперт, к Путину подходили и спрашивали «Вова, что ты делаешь?», а он отвечал, что занимается историей и советовал всем считать бабки. «В вопросе Украины на Путина никто не сможет повлиять, и оппонировать ему никто не посмеет. В экономике Путин специалистом не является и знает об этом, поэтому на такой случай у него имеются десять специалистов, и к их мнению он прислушивается, но, что касается внешней политики, тот тут российский президент действует самостоятельно», уверен Иноземцев.

Также профессор отметил, что в экономических вопросах глава РФ прислушивается к мнению Андрея Белоусова, Сергея Глазьева, Алексея Кудрина, Антона Силуанова, Эльвиры Набиуллиной и Игоря Шувалова, но больше таких людей, которые влияют на Путина, в России нет.

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