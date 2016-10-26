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Двірники показали приклад «російського патріотизму», використавши прапор як мішок для сміття (відео)

Двірники показали приклад «російського патріотизму», використавши прапор як мішок для сміття (відео)
У Волгограді місцеві двірники, прибираючи сміття та опале листя, у якості мішка використовують прапор власної держави, - про це replyua.net повідомляє з посиланням на матеріали порталу «Каспаров.ру».

Так, двірники, прибираючи у дворах, звалювали сміття на полотнище російського прапора, а потім вантажили його на машину. Один із місцевих мешканців відчув себе ображеним і зробив комунальникам зауваження, на що останні відповіли, що користуються не прапором Російської Федерації, а червоно-синє-білим стягом. Тим не менш, чоловіка це не заспокоїло і він звернувся із скаргою на двірників до правоохоронних органів.

За зверненням «пильного» громадянина на місце виїхала слідчо-оперативна група. Як наголосила керівник відділу Головного управління Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації Світлана Смольянінова, «у процесі перевірки поліція буде з’ясовувати чия це була ініціатива – використовувати прапор як мішок для сміття – і де саме двірники його роздобули». За результатами перевірки буде прийняте відповідне рішення, а поки що у справі проводяться відповідні слідчі дії. Нагадаємо, стаття триста двадцять дев’ять Кримінального кодексу Російської Федерації передбачає за наругу над прапором до одного року ув’язнення.


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