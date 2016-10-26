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Коммунальщики в Волгограде собирают мусор в российский флаг (ВИДЕО)

Коммунальщики в Волгограде собирают мусор в российский флаг (ВИДЕО)
Как передает replyua.net, российские пользователи социальных сетей крайне возмущены видео, на котором запечатлено неординарное событие – работники коммунальный служб российского города Волгоград собирают мусор во флаг Российской Федерации.

Видео появилось в сети сегодня и, видимо, было снято случайным прохожим, который вступил с коммунальщиками в спор по поводу их действий. Он просил: «Чего ж вы так с российским флагом? Это же осквернение государственного символа!». На это рабочие, сгребающие в триколор опавшие лисья деревьев и другой уличный мусор, возразили: «Это не российский флаг, потому что у российского флага цвета расположены в порядке белый-синий-красный, а у нас – наоборот, красный-синий-белый, то есть красный – сверху». Кроме того, некоторые из них обругали прохожего, а один посоветовал ему учить историю российского государства.

Пользователь социальной сети, разместивший это видео на своей странице в facebook, написал: «Это самое замечательно применение этой российско-фашистской тряпке». Судьба волгоградских коммунальщиков пока неизвестна.



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