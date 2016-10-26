У Росії вже заявляють, що немає різниці між Трампом і Клінтон



У кулуарах дискусійного клубу «Валдай» один із відомих російських «лібералів», колишній міністр фінансів РФ Олексій Кудрін поділився прогнозами щодо майбутніх стосунків між Росією та Сполученими штатами у світлі американських президентських виборів, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Росбалт».



Так, за словами Кудріна, немає особливої різниці між кандидатами в президенти від республіканської партії та партії демократів. Хоча у Гіларі Клінтон і Дональда Трампа різна риторика і зовсім різний бекграунд, їх майбутня поведінка щодо Росії буде схожою. Екс-міністр переконаний, що загальний курс президентської адміністрації Сполучених штатів, незважаючи на вибори, залишиться незмінним: санкції, політичний тиск і пошук шляхів прийняття взаємоприйнятних рішень.



Також Кудрін наголосив, що він не вірить у глобальне протистояння між



Горячая тема: Северному флоту РФ отказали в дозаправке в Испании Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter У кулуарах дискусійного клубу «Валдай» один із відомих російських «лібералів», колишній міністр фінансів РФ Олексій Кудрін поділився прогнозами щодо майбутніх стосунків між Росією та Сполученими штатами у світлі американських президентських виборів, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Росбалт».Так, за словами Кудріна, немає особливої різниці між кандидатами в президенти від республіканської партії та партії демократів. Хоча у Гіларі Клінтон і Дональда Трампа різна риторика і зовсім різний бекграунд, їх майбутня поведінка щодо Росії буде схожою. Екс-міністр переконаний, що загальний курс президентської адміністрації Сполучених штатів, незважаючи на вибори, залишиться незмінним: санкції, політичний тиск і пошук шляхів прийняття взаємоприйнятних рішень.Також Кудрін наголосив, що він не вірить у глобальне протистояння між США і РФ, хоча зараз стосунки між ними щодня загострюються. На думку політика, обидві сторони потенційного конфлікту розуміють, що ціна такої сутички буде надто високою – у ній не буде переможців. Тому ймовірне виникнення серйозних претензій у народу до політиків, які наважаться на таке протистояння, - залякує Кудрін.