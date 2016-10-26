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«Немає різниці село чи Москва, скрізь - безнадія» - Саша Сотник показав як живе російська глибинка (відео)

«Немає різниці село чи Москва, скрізь - безнадія» - Саша Сотник показав як живе російська глибинка (відео)
Російський блогер та опозиціонер Олександр Сотник у своєму новому сюжеті показав як живуть люди в російській «глибинці», - про це replyua.net інформує з посиланням на сторінку журналіста в Фейсбук.

Так, за словами Сотника, йому неодноразово нарікали на те, що він, мовляв, не показує як живе справжня Росія. У Москві, в якій він проводить свої опитування, немає справжніх представників російського народу, їх варто шукати за межами Садового кільця. І саме тому журналісти вирушили у підмосковні села. Як наголошує Сотник, в цих населених пунктах немає і ніколи не було газу та каналізації, тут без догляду помирають старі і гине від алкоголізму молодь. Місцеві мешканці, який опитали журналісти, зазначають, що вони на 20% живуть, а на 80% виживають. Мовляв, магазинів поблизу немає, бо в них нікому працювати. Вся молодь виїхала. Крім того, старше покоління скаржиться на високі ціни та невеликі пенсії. За їх словами, одноразова виплата розміром п’ять тисяч рублів, якою замінили індексацію, недостатня. На питання, куди, на їх думку, йдуть гроші, пенсіонери відповідають, що, імовірно, на війну з Україною та Сирією.

Власне, немає різниці: Москва чи глибоке село. Скрізь однакова безнадія, - підсумовує журналіст.


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