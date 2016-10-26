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Каспаров: питання про повернення Криму навіть не стоїть (відео)

Каспаров: питання про повернення Криму навіть не стоїть (відео)
Російський опозиціонер Гаррі Каспаров в інтерв’ю для видання «Радіо Свобода» прокоментував питання російських «виборів», окупації Криму і Донбасу та авторитарний режим в Російській Федерації, - про це інформує replyua.net.

Так, за словами Каспарова, участь так званої «російської опозиції» у виборах – помилка. Наразі контроль за суспільними явищами з боку Кремля досяг такого рівня, що будь-яка подія не відбудеться без волі на те «вождя». До того ж, з огляду на репресивний апарат, яким наразі володіє Кремль, просто смішно говорити про те, що Путін чогось не зробив, бо побоявся суспільного розголосу. Саме тому, російські опозиціонери мали б задуматись відразу після того, як отримали допуск до участі у виборах: якщо їх вносять до виборчого бюлетеня, значить комусь це потрібно. Справа в тому, що беручи участь у балагані, який назвали «російськими парламентськими виборами», опозиціонери легітимізують його.

На думку Каспарова, слова деяких російських «лібералів» про Крим нічим не відрізняються від риторики самого Кремля, а цього не можна допускати. Всі злочини путінської адміністрації, а саме – анексія Криму, агресія на Донбасі та знищення мирного населення в Сирії – мають розглядатись єдиним пакетом. Опозиціонер наголошує, що питання про те, повертати чи не повертати Крим Україні навіть не стоїть, з’ясуванню підлягає тільки питання: як скоро?


Горячая тема: «Зрада», звідки не чекали: кандидат-лідер в президенти Молдови назвав Крим російським
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25 окт 2016
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«Зрада», звідки не чекали: кандидат-лідер в президенти Молдови назвав Крим російським

Так, очільник соціалістичної партії Молдови Ігор Додон, який є одним із лідерів президентських перегонів, зробив дивну заяву щодо статусу окупованого Російською Федерацією Кримського півострова, -


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