Західна преса коментує «злом» електронної пошти Суркова

Західне видання Foreign Policy у статті «Зламаний: електронне листування помічника Путіна містить план дестабілізації України» прокоментувало дії українських хакерів, внаслідок яких громадськість отримала доступ до матеріалів електронного листування радника російського президента Владислава Суркова, - про це інформує replyua.net.
Так, видання повідомляє західним читачам, що Сурков, якого називають «сірим кардиналом», а також «архітектором» конфлікту на Донбасі та анексії Криму, судячи з матеріалів його електронного листування, таким і виявився. Оприлюднені на момент публікації двадцять дві сторінки плану щодо дестабілізації України привернули пильну увагу західних журналістів. За їх словами, наразі вже можна спостерігати певні спроби реалізувати «план Суркова», розрахованого на оголошення позачергових парламентських і президентських виборів та повернення окупованої частини Донбасу під контроль України на умовах РФ протягом листопада 2016 – березня 2017 років.
Видання звертає увагу, що українська розвідка (йдеться про СБУ – ред.) підтвердила справжність оприлюднених документів. Прес-секретар Путіна Дмитро Песков, у свою чергу, приналежність записів Суркову спростував. Оглядачі видання задаються питанням: чи зміниться тактика і стратегія РФ в Україні після того, як було розкрито її плани? Наразі ті політичні сили, які співпрацювали з Кремлем, повністю дискредитовано. Які інструменти тепер Росія використає для досягнення своєї мети?
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