Росію послали подалі: «Адмірал Кузнецов» не заходитиме в іспанський порт

Російська сторона без пояснення причин відкликала свій запит про захід в іспанський порт Сеута авіаносної групи, у складу якої перебуває і сумнозвісний «Адмірал Кузнецов», - про це replyua.net інформує з посиланням на Joinfo.ua.
Так, як повідомлялось раніше, група кораблів російського Північного флоту вийшла з місця постійного базування п’ятнадцятого жовтня 2016 року. На своєму шляху російські моряки планували зупинку в іспанському порту Сеута для поповнення корабельних запасів. Проте, сьогодні, двадцять шостого жовтня 2016 року, стало відомо, що Москва відкликала свою заявку на перебування у порту, не пояснюючи причини такого вчинку.
Тим не менш, аналітики зазначають, що найбільш імовірним підставою для цього слугували попередні заяви офіційного Мадриду. Так, іспанці планували скасувати свій дозвіл на захід російських суден в порт у разі, якщо підтвердиться інформація, що вони надалі будуть використовуватись у збройному конфлікті в Сирії. Напередодні Генсек НАТО Йенс Столтенберг наголосив, що Альянс прогнозує: російські кораблі перебазовують з метою посилення російської військової присутності в Сирії та активізації наступальних операцій. Тим не менш, НАТО залишило за своїми членами право вирішувати – впускати чи не впускати росіян в належні їм порти.
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