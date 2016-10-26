Возле озера Байкал зафиксировано падение крупного метеорита

В России пользователи соцсетей сообщают о том, что в районе озера Байкал, на территории Бурятии, упал крупный метеорит, передает replyua.net.
Некоторые пользователи даже успели снять момент падения небесного тела на видео, после чего выложили ролики в Интернете. По словам очевидцев, следивших за полетом метеорита, сначала в небе появилась яркая вспышка зеленого цвета, а потом метеорит исчез из поля видимости. Пока неизвестно, куда упало небесное тело, но пользователи уверены, что падение произошло недалеко от озера Байкал. Более того, многие уверены, что метеорит был очень больших размеров, поскольку жители Иркутской области также написали в соцсетях, что видели странный объект, несущей на большой скорости к Земле. Впрочем, эксперты не исключают, что жители Бурятии стали свидетелями не падения метеорита, а запуска ракеты.
Напомним, что несколько дней назад еще один метеорит упал в Великобритании, на побережье Южного Уэльса. Только один британец случайно запечатлел падение небесного тела на видео, и, по его словам, сначала он подумал, что кто-то запустил в небо сигнальную ракету.
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