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В России готовят новую «гуманитарку» для Донбасса

В России готовят новую «гуманитарку» для Донбасса
В российском МЧС подтверждают информацию о том, что в России готовят очередной гумконвой к отправке на оккупированные территории Донбасса, сообщает replyua.net.

Как стало известно, новая колонна «гуманитарной помощи» прибудет в Луганск и Донецк уже завтра, 27 октября. Новый конвой станет 57-м по счету за последние два года. Стало известно, что террористическая «ДНР» получит от оккупантов около 260 тонн различного груза, а также большое количество «помощи» будет направлено в оккупированный Луганск. В МЧС заявили, что грузовики привезут на Донбасс, в частности в Донецк, 118 тонн медикаментов, а также 142 тонны детского питания.

Нужно отметить, что «гуманитарку» РФ поставляет на Донбасс с лета 2014 года, однако украинские пограничники не могут проверить содержимое фур, поскольку имеют разрешение только на «внешний» осмотр автомобилей. Также досматривать груз не имеют права представители Красного Креста. Украинские власти уверены, что под видом гуманитарной помощи РФ поставляет донбасским боевикам оружие, сухие пайки, боеприпасы, сигареты и многое другое.

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