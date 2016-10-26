Як зараз почуваються кремлівські клерки, знаючи, що по їх комп’ютерах бродять українські хакери? – блогер

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Блогер і засновник порталу InformNapalm Роман Бурко прокоментував недавній злом електронного листування радника російського президента Владислава Суркова, - про це replyua.net інформує з посиланням на сторінку експерта в Фейсбук.Так, дамп поштової скриньки Суркова, яку вже встигли назвати SurkovLeaks, відразу викликав сумніви у низки громадських діячів. Особливо ці матеріали критикували представники так званих «опозиційних» партій, які були вказані як основні партнери Кремля у реалізації його стратегії в Україні. Тому, спеціально для тих, кому свідчення об'єднання InformNapalm та хакерських груп КиберХунта, FalconsFlame, RUH8 та Trinity здаються недостатньо переконливими, є ще один доказ. Міжнародна слідча група Bellingcat вже опублікувала низку цитат з листування Суркова у своєму Twitter і підтвердила їх достовірність. За їх словами, цифрові підписи і загальний аналіз інформації не залишають жодних сумнівів у справжності електронних повідомлень.Цікаво, кремлівські клерки з апарату президента Російської Федерації, знаючи, що по їх комп’ютерах українські хакери бродять як в себе вдома, почуваються безпечно? – задається питанням блогер.