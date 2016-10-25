Политолог: в РФ боятся свидетелей, которые могут заговорить об атаке на Боинг

Валерий Соловей, известный российский политолог, заявил о том, что в Кремле обеспокоены тем, что появились новые свидетели авиакатастрофы на Донбассе, и они готовы дать показания следователям, сообщает replyua.net со ссылкой на УНИАН.
По словам политолога, в международную следственную группу, занимающуюся расследованием авиакатастрофы, обратились десять граждан, которые заявили о том, что готовы дать показания в обмен на гарантии безопасности и предоставление голландского гражданства. «Мне кажется, что к следователям обратились россияне, и они очень боятся преследования. В настоящий момент следователи проверяют достоверность полученной информации, а также анализируют степень ее ценности», подчеркнул Соловей.
По его мнению, Кремль уже встревожен перспективами Международного трибунала, а также той информацией, которая может поступить от свидетелей, имена которых, естественно, никто оглашать не станет. Напомним, что недавно был обнародован новый доклад о Боинге, и уже никто не сомневается в том, что РФ причастна к авиакатастрофе.
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