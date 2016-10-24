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Российских военных учат ведению информационной войны в рамках специальных учебных дисциплин

Российских военных учат ведению информационной войны в рамках специальных учебных дисциплин
Норвежское издание «Aftenposten» сообщает, что в российских военных академиях существует специальный курс, направленный на формирование у российских бойцов базовых навыков ведения информационной войны – об этом передает replyua.net.

Издание подчеркивает, что главная цель этой войны – ослабление США и ЕС, их устойчивости, привычного образа жизни. РФ приходится использовать пропаганду и дезинформацию в качестве оружия, потому что она уступает Западу во многих других сферах. Западное СМИ отмечает, что последним ярким примером того, что информационная война является неотъемлемой частью всех войн, проводимых РФ, были военные учения «Кавказ-2016», в ходе которых в Крыму была организована провокация, во многом растиражированная СМИ.

В учебнике «Информационная война», используемом при подготовке сотрудников ФСБ РФ, указывается, что людей можно заразить вирусом, как и компьютеры – в этом случае речь идет о вкладывании в их головы «правильной» информации. Также в книге указывается, что кибератаки, дезинформация, манипуляция общественным мнением и пропаганда – это основные методы корректировки базовых ценностей населения и взращивания негативного отношения к собственному обществу.

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