Иванов: холодная война – это жизненный факт

Холодная война, пропаганда и информационная война будут продолжаться всегда, но не перерастут в третью мировую войну. Как сообщает replyua.net со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Сергей Иванов, бывший глава Администрации Кремля.
По его словам, нужно признать то, что Запад ведет пропаганду, информационную войну против России, и между США и Россией действительно идет холодная война, и это факт, но между странами никогда не начнется открытый военный конфликт. «Эта информационная пропаганда никогда не перерастет в открытую войну, в особенности, если говорить, к примеру, о ядерном оружии. Даже гипотетическая угроза третьей мировой войны с использованием ядерного вооружения минимальная. Более того, все достаточно умны, чтобы не думать о таком повороте событий. Умные люди, и их большинство, не доведут дело до использования ядерного оружия», заявил Иванов.
Напомним, что Путин уволил Иванова с должности главы Администрации и перевел на другой «престижный пост» - теперь Иванов заведует бабочками и птицами в отдаленных районах России.
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