валюта
СпецтемаСавченко хочет, чтобы Порошенко извинился перед Януковичем | Посетите новый финансовый форум

Песков признал провал переговоров в Берлине

Песков признал провал переговоров в Берлине
На очередных переговорах «нормандской четверки» между лидерами не было найдено общего языка практически по всем вопросам, а Петр Порошенко снова поднял тему возвращения Украине контроля над границей. Как информирует replyua.net, ссылаясь на российские источники, сегодня об этом заявил Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря Путина, президент Украины поднял вопрос о границе, и он, безусловно, является одним из пунктов Минских договоренностей, но он – последний, и российский президент, в свою очередь, всегда напоминает о том, что нужно соблюдать последовательность в выполнении всех пунктов минских соглашений. «На переговорах удалось договориться о сохранении нынешнего формата, однако лидеры четырех государств так и не смогли найти общий язык. На этой стадии переговоров отсутствие общего языка может лишь компенсировать тот факт, что главы государств готовы работать и дальше, в прежнем формате», отметил Песков.

Напомним, что очередные переговоры «нормандской четверки» прошли в Берлине 19 октября. К концу ноября должна быть утверждена дорожная карта по реализации Минских договоренностей.

Горячая тема: В ближайшие дни Крым останется без электроэнергии и транспортного сообщения с РФ
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
22 окт 2016
12437

Нусс: Порошенко перешел на другой тон в разговорах с агрессором

На берлинских переговорах Петр Порошенко, будучи очень раздраженным, бросил Путину фразу: «Ты просто стрелять перестань», и тон главы украинского государства свидетельствует о многом. Как информирует


Свежие новости

Украинка Басова стала чемпионкой Европы по велотреку

Песков признал провал переговоров в Берлине

Порошенко закрыл рот не только Путину, но и всем критикам, показав, что для него на первом месте Украина – блогер

Скончалась одна из самых красивых актрис Украины

Підкуплені «ригами» депутати і експерти вигадують нову нісенітницю, щоб уникнути спецконфіскації – блогер

Названы районы Киева с самым высоким уровнем преступности

Ученые сильно ошиблись в своих расчетах по количеству галактик во Вселенной

В Гидрометцентре «порадовали» прогнозом на начало недели

Следующий бой Кличко под большим вопросом

У Німеччині провели успішну операції з трансплантації матки

Байден: очень хочется побить Трампа

ISIS стратило 284 людини в іракському місті Мосул - ЗМІ

Уфологи не ставят под сомнение факт посещения Земли инопланетянами

Захарченко боится вооруженной миссии ОБСЕ

"Нормандська четвірка" так і не дійшла до спільної мови - Пєсков

Новини з зони АТО за минулу добу (21.10.16)

«Укроборонпром» представил новейшую разработку

В Одессе оказали самый равнодушный и убогий прием знаменитой певице

Чому за три доби затишшя в Алеппо не почали евакуацію?

Луценко збирається незабаром передати до суду "масивну" справу проти Януковича та Со.

 Новости за день