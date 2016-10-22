Песков признал провал переговоров в Берлине

На очередных переговорах «нормандской четверки» между лидерами не было найдено общего языка практически по всем вопросам, а Петр Порошенко снова поднял тему возвращения Украине контроля над границей. Как информирует replyua.net, ссылаясь на российские источники, сегодня об этом заявил Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря Путина, президент Украины поднял вопрос о границе, и он, безусловно, является одним из пунктов Минских договоренностей, но он – последний, и российский президент, в свою очередь, всегда напоминает о том, что нужно соблюдать последовательность в выполнении всех пунктов минских соглашений. «На переговорах удалось договориться о сохранении нынешнего формата, однако лидеры четырех государств так и не смогли найти общий язык. На этой стадии переговоров отсутствие общего языка может лишь компенсировать тот факт, что главы государств готовы работать и дальше, в прежнем формате», отметил Песков.
Напомним, что очередные переговоры «нормандской четверки» прошли в Берлине 19 октября. К концу ноября должна быть утверждена дорожная карта по реализации Минских договоренностей.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter