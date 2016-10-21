валюта
СпецтемаКончаловский: если бы не Путин, украинцы слили бы Крым США | Посетите новый финансовый форум

«Я вбивав і, що?»: російський ведучий «Першого каналу» зробив зізнання в ефірі

«Я вбивав і, що?»: російський ведучий «Першого каналу» зробив зізнання в ефірі
Як інформує replyua.net, репліка Артема Шейніна викликала бурхливу дискусію в соцмережах. Ведучий ток-шоу «Час покаже» на «Першому каналі» Артем Шейнін заявив в ефірі, що вбивав людей. Цей аргумент він навів в ході дискусії, відстоюючи образ загиблого бойовика Мотороли (Арсенія Павлова), як героя «ДНР».

На репліку Шейніна першою звернула увагу телекритик Ірина Петровська. Вона привела його діалог з продюсером і режисером Григорієм Амнуелем, який намагався довести свою точку зору, яка полягала в тому, що Моторола героєм не є. Амнуель нагадав, що в один і той же день проходили дві церемонії похорону: власне Мотороли і режисера Анджея Вайди, при цьому останньому російське телебачення практично не приділило уваги, тоді як з Донецька йшла пряма трансляція.

На тезу Амнуеля про те, що Павлов був вбивцею, Шейнін, як написала Петровська, і відповів своєю реплікою «Я теж вбивав. І що?».
В оригіналі репліка Шейніна звучала наступним чином: «Я вбивав, далі що? Ви ж сидите, зі мною розмовляєте. І для багатьох людей я цілком собі легітимний».

Шейнін в 1984-1986 році проходив військову службу в Афганістані, після чого став автором низки книг і фільмів на цю тему. Обговорюючи гучну репліку телеведучого, заступник головного редактора «Ехо Москви» Володимир Варфоломєєв зауважив, що ні в одному з оповідань ветеранів Другої Світової не зміг згадати подібного визнання, хоча «напевно кожен з них саме цим на війні і займався». «Щось в цьому є відверто нездорове, мені здається», - сказав він.

Подібну точку зору висловив і екс-депутат Держдуми РФ Дмитро Гудков, який написав, що це «розмиття норми», базових понять, вкладених в кожного з дитинства - «не можна красти і вбивати». На його думку, «на це ж знищення найперших кордонів направлено і більшість нинішніх зусиль пропагандистів», від пам'ятників Грозному і Сталіну до слів протоієрея Чапліна про прийнятність з точки зору релігії масових вбивств і закликів професора МГУ Олександра Дугіна до вбивств українців.

Нагадаємо, що Шейнін став ведучим «Час покаже» після Петра Толстого, який став депутатом Держдуми. Раніше він, до цього працював з Володимиром Познером, виступав в цьому ток-шоу лише як один з глядачів.

Горячая тема: Блогер розповів який «сюрприз» готують Путіну США і Великобританія
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Портніков: Єдиний шлях повернення цілісності України – це крах путінського режиму

«Я вбивав і, що?»: російський ведучий «Першого каналу» зробив зізнання в ефірі

На Китай и Филиппины обрушился мощный тайфун

Сенцова громадянином РФ називає лише ФСБ - сестра

Антикоррупционер и знаток недвижимости Сергей Лещенко подался в актеры – блогер

В Єкатеринбурзі співробітник ФСБ зарізав дружину і 4-місячну дитину

Група кораблів ВМС РФ увійшла до Ла-Маншу

КПВВ «Майорськ» на Донеччині розпочав свою роботу

Великобританія звинувачує Росію в агресії у Сирії

Космический корабль NASA столкнулся в атмосфере Юпитера с непредвиденными обстоятельствами

Новини з зони АТО за минулу добу (20.10.16)

Верховный комиссар по правам человека ООН призвал державы передать документы против Асада в суд

Чауса мають оголосити в міжнародний розшук

Нардепи продовжують скаржитися на сайт НАЗК

Блогер дал достойный ответ брату Михалкова, российскому режиссеру Андрею Кончаловскому

Військовому прокурору вручили звинувачення

Спочатку вибори, потім контроль над кордоном - нова позиція Клімкіна

Від гармат до військових кораблів: на Росію чекає повне ембарго зброї, – експерт

РФ відмовила Україні в поверненні Сенцова

До квартири однокурсниці речника "Правого сектора" прийшли з обшуком

 Новости за день