«Я вбивав і, що?»: російський ведучий «Першого каналу» зробив зізнання в ефірі

Як інформує replyua.net, репліка Артема Шейніна викликала бурхливу дискусію в соцмережах. Ведучий ток-шоу «Час покаже» на «Першому каналі» Артем Шейнін заявив в ефірі, що вбивав людей. Цей аргумент він навів в ході дискусії, відстоюючи образ загиблого бойовика Мотороли (Арсенія Павлова), як героя «ДНР».
На репліку Шейніна першою звернула увагу телекритик Ірина Петровська. Вона привела його діалог з продюсером і режисером Григорієм Амнуелем, який намагався довести свою точку зору, яка полягала в тому, що Моторола героєм не є. Амнуель нагадав, що в один і той же день проходили дві церемонії похорону: власне Мотороли і режисера Анджея Вайди, при цьому останньому російське телебачення практично не приділило уваги, тоді як з Донецька йшла пряма трансляція.
На тезу Амнуеля про те, що Павлов був вбивцею, Шейнін, як написала Петровська, і відповів своєю реплікою «Я теж вбивав. І що?».
В оригіналі репліка Шейніна звучала наступним чином: «Я вбивав, далі що? Ви ж сидите, зі мною розмовляєте. І для багатьох людей я цілком собі легітимний».
Шейнін в 1984-1986 році проходив військову службу в Афганістані, після чого став автором низки книг і фільмів на цю тему. Обговорюючи гучну репліку телеведучого, заступник головного редактора «Ехо Москви» Володимир Варфоломєєв зауважив, що ні в одному з оповідань ветеранів Другої Світової не зміг згадати подібного визнання, хоча «напевно кожен з них саме цим на війні і займався». «Щось в цьому є відверто нездорове, мені здається», - сказав він.
Подібну точку зору висловив і екс-депутат Держдуми РФ Дмитро Гудков, який написав, що це «розмиття норми», базових понять, вкладених в кожного з дитинства - «не можна красти і вбивати». На його думку, «на це ж знищення найперших кордонів направлено і більшість нинішніх зусиль пропагандистів», від пам'ятників Грозному і Сталіну до слів протоієрея Чапліна про прийнятність з точки зору релігії масових вбивств і закликів професора МГУ Олександра Дугіна до вбивств українців.
Нагадаємо, що Шейнін став ведучим «Час покаже» після Петра Толстого, який став депутатом Держдуми. Раніше він, до цього працював з Володимиром Познером, виступав в цьому ток-шоу лише як один з глядачів.
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