В Єкатеринбурзі співробітник ФСБ зарізав дружину і 4-місячну дитину

Сьогодні вранці в Єкатеринбурзі РФ в житловому будинку на вулиці Токарів співробітник ФСБ зарізав дружину і 4-місячну дитину, а після спробував накласти на себе руки. Як повідомляє портал E1 з посиланням на близьке до слідства джерело, після подвійного вбивства чоловік намагався перерізати собі горло, встромивши ніж в щелепу, передає replyua.net.
«Чоловік сьогодні був доставлений в реанімацію 23-ї лікарні з конвоєм поліції. Він у свідомості, запаху алкоголю від нього немає. Але зіниці розширені. Слідчі підозрюють, що він був під дією наркотиків», - заявило джерело порталу.
За даними порталу, в квартирі на момент злочину також перебувала 7-річна дівчинка, вона вижила і викликала швидку допомогу. У прес-службі слідчого управління СКР по Свердловській області відмовилися коментувати подію, зазначивши, що злочини, вчинені співробітниками ФСБ, розслідує військове слідче управління по Центральному військовому округу. Співробітник даного відомства виявився недоступним для коментарів. У прес-службі УФСБ РФ по Свердловській області також на відріз відмовилися коментувати подію.
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