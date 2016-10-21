Від гармат до військових кораблів: на Росію чекає повне ембарго зброї, – експерт

Про результати зустрічі «нормандської четвірки», можливе посилення санкцій для РФ і подальшу ізоляцію в ефірі «Громадського радіо» розповів експерт благодійного фонду «Майдан закордонних справ» Юрій Смілянський, передає replyua.net.
«Сьогоднішня ситуація не дає можливості оптимістично дивитися на підсумки зустрічі «нормандської четвірки». По суті, всі учасники процесу поставили перед собою різні завдання. Їх можна розділити на три групи: Франція з Німеччиною, як представники світової спільноти, Україна зі своїми інтересами, і РФ зі своїми інтересами і очікуваннями. У Франції та Німеччині за 2,5 року війни в Україні змінилося сприйняття Росії як партнера, з яким можна взагалі вести якийсь переговорний процес і вибудовувати відносини. Росія на сьогоднішній день сприймається світовою спільнотою, в тому числі і Німеччиною і Францією, як країна-агресор. Це підсумок дій кремлівського керівництва і в Криму, і на сході України, і в Сирії. Також можна сюди додати Балтійське море і інші регіони, де Росія нічого крім агресії не продемонструвала. Це, грубо кажучи, дістало світове співтовариство», – вважає експерт.
На його думку, крім того, сюди ж ми можемо віднести ядерний шантаж як останній аргумент «королів», до якого Росія вже вдалася. У підсумку, світове співтовариство зрозуміло: довіряти Росії не можна, Росія ніколи не виконує взятих на себе зобов'язань. Незалежно від того, чи укладений договір усно або це документ, під яким поставив підпис керівник країн. Про це, в тому числі, говорить і один з останніх документів, який був прийнятий в 2016 році – це резолюція ПАРЄ, в якому прямо вказано, що Росія є країною-агресором.
«У завдання Нормандського формату входило по суті лише одне: обговорення питань виконання тих угод, які були підписані сторонами в Мінську. У реальності 1 січня 2016 року Мінські угоди померли. На сьогоднішній день вже вся світова спільнота це прекрасно розуміє. І учасники цього процесу в тому числі. Мінські угоди нездійсненні. Президент Франції нещодавно заявив про те, що українська сторона повинна провести вибори на території ОРДЛО до передачі контролю над кордоном з РФ. Як потім показав розвиток подій, що це було зроблено передчасно. Це випливає з наступних телефонних переговорів, про які вже писали засоби масової інформації в останні дні, лідерів України, Франції та Німеччини. За повідомленнями прес-служби президента нашої країни на цих телефонних переговорах лідери трьох держав прийшли до висновку, що виконання Росією і її маріонетками пунктів безпеки Мінських угод є обов'язковою передумовою для будь-якого прогресу в політичному напрямку», – зазначив Юрій Смілянський.
За його словами, по суті, це заява про те, що лідери Франції, Німеччини, (Україна, ясна річ, давно вже на цих позиціях) прекрасно бачать, що завданням Росії не є виконання Мінських угод. Росія розглядає їх лише з однієї позиції: нав'язати свою політику України і домогтися підсумків, які вигідні самій Росії. А для Росії що вигідно? Повний контроль над Україною, як економічний так і політичний. Для цього не обов'язково навіть захоплювати територію, якщо в глибині всіх інтересів лежить економіка. Одна з причин спраги подібного контролю – це в тому числі наша газова труба.
«До моменту резолюції, яка була прийнята в ПАРЄ, Росія і в мінському, і нормандському процесі брала участь як країна-миротворець. Вона нібито не мала відношення до війни в Україні і це громадянська війна, а РФ готова була брати участь у врегулюванні цього конфлікту, і так далі. Зараз же по суті, Нормандський формат змінюється. Росія вже не може брати участь в ньому як країна-миротворець. Вже є таке рішення. Тепер вона бере участь, як одна зі сторін війни, збройного конфлікту між двома державами, і до неї вже будуть пред'являтися зовсім інші претензії», – зауважив фахівець.
В одній з останніх заяв канцлера Німеччини Ангели Меркель йдеться про те, що вона хоче запропонувати Європейському Союзу ввести проти Росії нові санкції через загострення ситуації в Сирії. Тему нових санкцій вона готова підняти в Європейській раді вже в цей четвер, тобто 21 жовтня. І це знаходить підтримку президента США Барака Обами. А це вже санкції, які можуть, в першу чергу, торкнутися, скажімо, авіаційної промисловості і всього військово-промислового комплексу. Це крім того, що на військово-промисловий комплекс Росії вже накладені санкції в зв'язку з війною в Україні – Крим, Схід. Але ще не весь військово-промисловий комплекс ними обкладений. А мова йде про те, що він може бути обкладений весь. Тобто два з половиною роки війни в Україні західна демократія, скажімо так, примірялася, оцінювала, досліджувала... Бочка накопичувалася, накопичувалася і все. Бомбардування Алеппо стали останньою краплею. І в Росії, до речі, прекрасно розуміють, що якщо цей каток розкрутиться, зупинити його буде вже, щонайменше, дуже складно, підсумував Юрій Смілянський.
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