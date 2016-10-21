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До квартири однокурсниці речника "Правого сектора" прийшли з обшуком

До квартири однокурсниці речника "Правого сектора" прийшли з обшуком
У Москві правоохоронні органи прийшли до кореспондентки Ксенії Бабич для проведення обшуку в рамках справи речника «Правого сектора». Про це сьогодні, 21-го жовтня, на своїй сторінці у Фейсбуці пише її колега Шепелін Ілля, передає replyua.net.

«Сьогодні мій день почався з тривожного дзвінка від Ксенії Бабич. Не світ ні зоря, а до її квартири увірвалися декілька оперативників Слідчого комітету. Вони проводили обшук в рамках провадження проти Артема Скоропадського, який являється спікером організації «Правий сектор», яка на території Російської Федерації суворо заборонена», - повідомив Шепелін.

«Скоропадський навчався на факультеті журналістики в Москві, а на тепер він навряд сюди повернеться. Проте Слідчий комітет вирішив організувати ще один процес обвинувачення, матеріалів на який досі немає. Сьогодні прийшли до Ксенії, напевно тому, що вона разом з Скоропадським навчалася на одному факультетів. З десяток оперативників, залишивши всі інші свої справи прийшли до Бабич і з 6-ї ранку займаються її оселею», - зазначив він. «Найгірше для неї те, що в результаті обшуків вилучать особистий комп’ютер, мобільний телефон та іншу техніку», - зауважив журналіст.

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