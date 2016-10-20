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Економісти кажуть, що росіяни не бідніли так швидко з 1999 року

Економісти кажуть, що росіяни не бідніли так швидко з 1999 року
Реальні доходи мешканців Російської Федерації у третьому кварталі 2016 року падали настільки стрімко, як цього не траплялось з 1999 року, - про це replyua.net повідомляє з посиланням на публікації інтернет-порталу «Каспаров.ру».

Так, результати щомісячного звіту «Моніторингу соціально-економічного становища і самопочуття населення» показали, що рівень реальних доходів громадян Російської Федерації впав у третьому кварталі 2016 року на шість цілих одну десяту відсотка порівняно з аналогічним показником минулого року. Базою дослідження слугували відомості за серпень і вересень 2016 року, які показали зниження доходів населення на вісім цілих дві десятих та дві цілих вісім десятих відсотків відповідно.

За словами акторів звіту, російська економіка навіть у кризовому 2009 році не демонструвала таких темпів падіння доходів населення – тоді спад у третьому кварталі становив лише три цілих три десятих відсотка. Основною причиною такого падіння експерти називають відмову російського уряду від індексації пенсій і, відповідно, падіння їх реального розміру. Крім того, опитування вказують на погіршення оцінки свого матеріального стану самими громадянами – у цьому році назвали свій матеріальний стан «поганим» або «дуже поганим» двадцять дев’ять відсотків населення (проти двадцяти шести у минулому році).

Горячая тема: Пономарь: процесс мягкой капитуляции России
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