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Цимбалюк: заявления Путина в Берлине не внушили оптимизма

Цимбалюк: заявления Путина в Берлине не внушили оптимизма
До урегулирования ситуации на востоке Украины еще очень далеко, и это подтверждают заявления Путина, которые прозвучали во время вчерашних переговоров в Берлине. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Роман Цимбалюк.

По словам журналиста, Путин продолжает говорить об урегулировании ситуации на Донбассе, когда речь заходит о Минских договоренностях, и это свидетельствует о том, что Россия продолжает путаться на карте Украины, а также озвучивает свои желания. «Военные действия продолжаются больше двух лет, и пора уже выяснить, куда двигаются российские танки. Прогресс все же имеется, и об этом свидетельствует тот факт, что в Кремле перестали писать «юго-восток Украины» с большой буквы», отмечает Цимбалюк.

По его мнению, в документе Минских соглашений нет никаких пунктов о «республиках», однако в РФ продолжают звучать заявления, и они говорят о том, что РФ пытается сохранить «Лугандонию» в составе Украины. Журналист уверен, что в ближайшее время можно будет минимизировать насилие на линии разграничения, однако конфликт все равно решить не удастся.

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