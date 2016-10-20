Блогер розповів про нових друзів російського ВПК (відео)

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Блогер Олександр Коваленко провів аналіз показників діяльності військово-промислового комплексу Російської Федерації і звернув увагу на її останні ділові контакти, - про це replyua.net інформує, посилаючись на сторінку експерта в Фейсбук.Блогер наголошує, що авторитетне міжнародне видання Defense News у своєму щорічному рейтингу засвідчило спад доходів провідних підприємств ВПК РФ на одну четверту порівняно з минулим роком. Крім того, великі підприємства, які теж залучені до розробки озброєнь – Уралвагонзавод, Курганмашзавод – перебувають у стані банкрутства. Для того, аби «залатати» дірку у бюджетах підприємств ВПК, російських уряд спрямує на них вісімсот мільярдів рублів.У той же час, росіяни активно і «плідно» розвивають міжнародне співробітництво. Зараз серед їх основних торгівельних партнерів і «друзів по нещастю» – Північна Корея та Зімбабве. А кілька днів тому очільник російського уряду Дмитро Медведєв підписав угоду про співпрацю з африканською державою Свазіленд. Сорок відсотків офіційного безробіття і ВВП, еквівалентний тридцяти російським полковникам поліції. Імовірно, саме такий «друг» допоможе російському ВПК «піднятись з колін», - іронізує блогер.