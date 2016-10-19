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Західна преса розповіла які інструменти використовує Путін для маніпуляції суспільством в Росії

Західна преса розповіла які інструменти використовує Путін для маніпуляції суспільством в Росії
Оглядачі видання Foreign Policy проаналізували взаємовідносини Кремля і громадських організацій та дійшли доволі невтішних для російського суспільства висновків, - про це інформує replyua.net.

Як наголошують журналісти, на перший погляд здається, що політика офіційної Москви щодо громадських організацій, що функціонують в Росії, надзвичайно непослідовна. Так, у 2012 році було прийнято закон, що дозволяє визнати низку неурядових організацій іноземними агентами і таким чином здійснювати на них перманентний тиск. Цей нормативно-правовий акт отримав доповнення у 2015 році: відтепер незручні для Кремля «іноземні агенти» можуть бути визнані «небажаними», що дає змогу витіснити їх з держави. Як наслідок – за ці три роки кількість громадських організацій знизилась на третину. Тим не менш, такі дії влади співпали в часі із започаткуванням низки урядових програм щодо підтримки громадянського суспільства, серед яких – гранти та податкові пільги для недержавних організацій. Складається враження, що «права рука в уряді не знає, що робить ліва». Але насправді це зовсім не так.

За словами оглядачів, і репресивні, і заохочувальні стратегії мають на меті одне: нейтралізувати громадянське суспільство і встановити над ним повний контроль держави. Зрозуміло, що на гранти можуть сподіватись тільки ті організації, які демонструють повну лояльність до Кремля і його політики. З іншого боку, така стратегія дозволяє поляризувати суспільство, поділивши його на «угодних» та «неугодних» Кремлю. Менш принципові громадські активісти «мігрують» у неполітичні сектори, створюючи ілюзію підтримки російського президента громадянським суспільством. Врешті, на території Російської Федерації залишаться тільки лояльні організації, на які Кремль буде спиратись в нових зовнішньополітичних авантюрах, - прогнозують журналісти.

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