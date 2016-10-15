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Трамп домогался даже до меня, - сенсационное признание российского политолога

Трамп домогался даже до меня, - сенсационное признание российского политолога
Станислав Белковский, известный российский политолог, сделал заявление о том, что со сторноны Дональда Трампа были сексуальные домогательства около трех лет назад.

Как информирует replyua.net, такое заявление прозвучало от Белковского в эфире канала Дождь. По словам политолога, это произошло в 2013 году во время мероприятия, проходившего в Москве после конкурса «Мисс Вселенная». «Трамп лично ко мне приставал, сексуально домогался. Такая неприятная ситуация произошла три года назад, 9 ноября, и я верю в те заявления, которые сейчас звучат – это человек может домогаться», подчеркнул Белковский. Также он отметил, что считает это настоящим извращением, поскольку пристать к женщине в самолете – это одно дело, но домогаться до взрослого бородатого мужчины – уже перебор и извращение, если хотите.

В свою очередь, мы не может никак прокомментировать заявление российского политолога – не исключено, что эта шутка, однако ранее пять женщин обвинили кандидата в президенты в США в сексуальных домогательствах. Однако мы не исключаем, что Трамп действительно не различает «пола своей потенциальной жертвы».

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