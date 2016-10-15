Путин начал готовить свой народ к ядерной войне, - СМИ

Патрик Ривелл, журналист телеканала АВС, опубликовал материал, в котором говорится о том, что российские власти начали подготавливать свой народ к большой войне с Соединенными Штатами, и не исключено, что во время этой войны Россия применит ядерное оружие, сообщает replyua.net.
Ривелл привел несколько аргументов, чтобы доказать свои догадки. По его словам, напряженность между Штатами и Россией нарастает, и со стороны Кремля появляются очень тревожные сигналы, свидетельствующие о масштабной подготовке к военным действиям. Многие российские СМИ, пишет журналист, начали проводить регулярные опросы среди россиян, и пытаются узнать, готов ли народ к войне с применением ядерного оружия. Более того, россиянам уже рассказывают, в каких бомбоубежищах нужно прятаться на случай бомбардировки.
«Недавно российский пропагандист Евгений Киселев говорил, что несколько ракетных фрегатов РФ были направлены в Сирию, чтобы предотвратить возможные удары со стороны американцев по военным целям Сирии, и Киселев намекал, что эти фрегаты также несут и ядерные заряды. Еще один тревожный признак – Министерство обороны России публично заявило о том, как РФ должна функционировать на случай большой войны, а также в Минобороны рассказали, как госорганы будут принимать командование», пишет журналист. По мнению Ривелла, есть и еще один сигнал, указывающий на подготовку к ядерной войне. Речь идет о масштабных учениях гражданской обороны с привлечением сорока миллионов граждан, проживающих во всех регионах России. Во время этих учений отрабатывалась тактика поведения на случай ядерной войны.
«Несколько дней назад РФ развернула ракеты, которые могут переносить ядерные заряды, на территории Калининградской области, которая ближе всего к странам НАТО. В России заявили, что такие действия якобы являются ответом на создание Америкой противоракетного щита в Восточной Европе. Однако развертывание произошло намного раньше запланированных сроков, и оно было связано только с желанием Путина побряцать своим оружием на фоне военных действий в Сирии», отметил Ривелл.
Также он назвал еще одно обстоятельство, которое может свидетельствовать о подготовке к масштабному военному наступлению. Речь идет о нескольких испытаниях межконтинентальных баллистических ракет, которые прошли на этой неделе. Россия запускала по три ракеты в сутки, в том числе, из вод Тихого океана, с субмарин. На пропагандистском канале НТВ, добавляет американский журналист, недавно предупреждали россиян о необходимости поиска убежища на случай радиоактивных осадков. Однако россияне, смотревшие сюжет, пока не воспринимают такие угрозы серьезно, считает Ривелл.
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