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«С заботой о россиянах»: Путин выделил Индии миллиарды долларов

«С заботой о россиянах»: Путин выделил Индии миллиарды долларов
Индийская АЭС Куданкулам получит от России кредит в размере три миллиарда четыреста миллионов долларов, и заявление о предоставлении кредита прозвучало от президента Путина.

Как информирует replyua.net со ссылкой на российские источники, Путин подпишет распоряжение о выделении дополнительных средство на строительство АЭС в Индии. По словам российского президента, в августе текущего года он был в Индии, где вместе с премьер-министром этой страны принимал участие в передаче первого энергоблока атомной электростанции, а совсем скоро планируется запустить второй блок. Путин подчеркнул, что индийская корпорация по атомной энергетике и российская госкорпорация «Росатом» уже начали совместную подготовку к строительству третьего и четвертого блоков атомной электростанции, и сейчас строительство идет по намеченному графику.

Напомним, что месяц назад индийская и российская стороны проводили переговоры о возможных поставках российского газа. В Нью-Дели проходили переговоры рабочей группы, на которых обсуждались перспективы совместного проекта. Переговоры ведутся почти год, однако стороны так и не определились с маршрутом и назвали проект «сложно реализуемым из-за отсутствия совместных границ».

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