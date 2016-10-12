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Путин официально признал присутствие российских войск на Донбассе

Путин официально признал присутствие российских войск на Донбассе
Во время своего выступления на форуме «Россия зовет» президент России официально заявил, что на Донбассе воюют военнослужащий вооруженных сил Российской Федерации – об этом сообщает replyua.net.

Глава российского государства заявил: «Мы были вынуждены, подчеркиваю, вынуждены направить войска на Донбасс для защиты русскоязычного населения». При этом кто конкретно угрожал населению Донбасса, президент Российской Федерации не уточнил. Он обвинил в «сложившейся в Украине ситуации и кризисе» Соединенные Штаты Америки, подчеркнув, что Россия к этому никакого отношения не имеет. Путин добавил, что американцы профинансировали отстранение от власти Виктора Януковича, а также приход к власти «радикальных сил». По словам Путина, свергнутый Янукович готов к проведению в Украине досрочных президентских выборов.

Блогер Кирилл Сазонов прокомментировал это заявление Путина на своей странице в facebook: «Как представитель этого самого русскоязычного населения в Донбассе хочу сказать ему только одно: Ох и жарко тебе, тварь, будет гореть в аду. Это тебе пожелание вместо спасибо».

Горячая тема: Аваков в резкой форме предупредил Олланда о последствиях его заявления
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