Путин официально признал присутствие российских войск на Донбассе

Во время своего выступления на форуме «Россия зовет» президент России официально заявил, что на Донбассе воюют военнослужащий вооруженных сил Российской Федерации – об этом сообщает replyua.net.
Глава российского государства заявил: «Мы были вынуждены, подчеркиваю, вынуждены направить войска на Донбасс для защиты русскоязычного населения». При этом кто конкретно угрожал населению Донбасса, президент Российской Федерации не уточнил. Он обвинил в «сложившейся в Украине ситуации и кризисе» Соединенные Штаты Америки, подчеркнув, что Россия к этому никакого отношения не имеет. Путин добавил, что американцы профинансировали отстранение от власти Виктора Януковича, а также приход к власти «радикальных сил». По словам Путина, свергнутый Янукович готов к проведению в Украине досрочных президентских выборов.
Блогер Кирилл Сазонов прокомментировал это заявление Путина на своей странице в facebook: «Как представитель этого самого русскоязычного населения в Донбассе хочу сказать ему только одно: Ох и жарко тебе, тварь, будет гореть в аду. Это тебе пожелание вместо спасибо».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter