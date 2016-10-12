Путін заявив, що знає, хто знищив конвой ООН в Сирії

Як передає replyua.net, звинувачення США на адресу Росії він назвав «огульними» і вважає їх «шантажем». Президент РФ Володимир Путін, виступаючи на інвестиційному форумі «Росія кличе!», заявив, що знає, хто знищив гуманітарний конвой ООН в Сирії. В результаті чого США в Радбезі ООН висунули звинувачення в знищенні машин на адресу Росії.
За словами Путіна, атаку здійснила «одна з терористичних організацій. І ми знаємо, що американці про це знають, але вважають за краще зайняти іншу позицію, зайнятися огульними звинуваченнями на адресу Росії». При цьому заяви США Путін назвав «тиском і шантажем, які у відношенні до Росії ніколи не пройдуть».
Подія з спільним конвоєм ООН і Червоного півмісяця відбулося 19 вересня. З 31машин, які їхали в ньому били знищені 18, також загинула як мінімум 21 працівник медустанов.
Нагадаємо, що раніше влада РФ висували іншу версію події з конвоєм: Міноборони заявляло, що конвой був знищений пожежею, яка почалася одночасно зі штурмом антиасадівських сил Алеппо. Знищення конвою стало новим приводом для критики Заходу на адресу Росії, після чого Росія заблокувала в ООН резолюцію про припинення бомбардувань Алеппо. Також міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон спрогнозував перетворення Росії в країну-ізгоя в разі продовження подібної операції в Сирії, проте офіційний представник Міноборони РФ назвав його заяву «русофобською істерією».
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