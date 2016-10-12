валюта
СпецтемаБойовики нанесли масований удар по Широкиному. Кількість жертв зростає

Путін заявив, що знає, хто знищив конвой ООН в Сирії

Путін заявив, що знає, хто знищив конвой ООН в Сирії
Як передає replyua.net, звинувачення США на адресу Росії він назвав «огульними» і вважає їх «шантажем». Президент РФ Володимир Путін, виступаючи на інвестиційному форумі «Росія кличе!», заявив, що знає, хто знищив гуманітарний конвой ООН в Сирії. В результаті чого США в Радбезі ООН висунули звинувачення в знищенні машин на адресу Росії.

За словами Путіна, атаку здійснила «одна з терористичних організацій. І ми знаємо, що американці про це знають, але вважають за краще зайняти іншу позицію, зайнятися огульними звинуваченнями на адресу Росії». При цьому заяви США Путін назвав «тиском і шантажем, які у відношенні до Росії ніколи не пройдуть».

Подія з спільним конвоєм ООН і Червоного півмісяця відбулося 19 вересня. З 31машин, які їхали в ньому били знищені 18, також загинула як мінімум 21 працівник медустанов.

Нагадаємо, що раніше влада РФ висували іншу версію події з конвоєм: Міноборони заявляло, що конвой був знищений пожежею, яка почалася одночасно зі штурмом антиасадівських сил Алеппо. Знищення конвою стало новим приводом для критики Заходу на адресу Росії, після чого Росія заблокувала в ООН резолюцію про припинення бомбардувань Алеппо. Також міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон спрогнозував перетворення Росії в країну-ізгоя в разі продовження подібної операції в Сирії, проте офіційний представник Міноборони РФ назвав його заяву «русофобською істерією».

Горячая тема: Аваков в резкой форме предупредил Олланда о последствиях его заявления
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
12 окт 2016
13257

Аваков в резкой форме предупредил Олланда о последствиях его заявления

На своей странице в Фейсбуке Арсен Аваков с критикой обрушился на Франсуа Олланда, который выступил в ПАСЕ. По информации replyua.net, министр внутренних дел прокомментировал предложение французского


Свежие новости

Жебрівський запросив Олланда поагітувати на Донбасі

Климкин: никаких встреч в "Нормандском формате" не планировалось

Сущенко вже 6 років працює у Франції - посол

Підприємці будуть отримувати повідомлення при рейдерських атаках - Мороз

Эколог: избрание Трампа президентом США приведет к климатической катастрофе

Путін заявив, що знає, хто знищив конвой ООН в Сирії

КС не став займатися перевіркою конституційності перейменування міста Дніпро

Американские ученые сделали впечатляющее открытие

ПАСЕ больше похожа на «заседалово», на бессмысленную говорильню – Илья Пономарев

Путін визнав свою причетність до війни в Україні

В Крыму задержан еще один гражданин Украины

"Азов" формує політичну партію "Національний корпус"

Бутусов: Батальон Гиви «Сомали» небоеспособен

Работа КПВВ "Чаплинка" и "Каланчак" ограничена

Через погану погоду в Одесі загинула жінка

Обама: США должны отправить миссию на Марс в 2030 году

В следующем году украинцам придется выбирать между субсидиями и депозитами

НБУ: цены в Украине продолжат расти

Национальный банк Украины ведет борьбу с выдачей банками кредитов связанным с ними лицам

Портников: Все россияне, желающие въехать в Украину, должны сделать выбор между честностью и Путиным

 Новости за день