ПАСЕ больше похожа на «заседалово», на бессмысленную говорильню – Илья Пономарев

Как передает replyua.net, Россия, которая оставила ПАСЕ из-за введения против путинского государства санкций, должна вернуться к работе ПАСЕ. На этом настаивает президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт. Своим мнением по этому поводу в эфире радио Свобода поделился бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, который в свое время был представителем России в разных дипломатических группах.
«С моей точки зрения, ПАСЕ – это такое абсолютно устаревшее пятое колесо в телеге европейской государственности. В общем, неудачный побочный продукт интеграционных процессов. И она никаких решений реально не принимает. ПАСЕ больше похожа на «заседалово», на бессмысленную говорильню. Это способ выпуска пара, это политические заявления. И в этом смысле сейчас она важна для наших стран – и для Украины, и для России. Потому что это определенный символ. Вот вернется российская делегация, значит, вообще дело идет к снятию санкций. Не вернется, значит, санкции тоже, скорее всего, не будут сняты, так как это индикатор настроений», – отметил Илья Пономарев.
Руководитель делегации России в ПАСЕ Алексей Пушков, когда услышал «доброе» выражение господина Аграмунт, что, мол, России все же стоит вернуться для продолжения диалога в ПАСЕ, он в «Твиттере» написал: «Аграмунт официально призвал вернуть Россию в ПАСЕ. Наше условие известно: равноправное участие, никаких санкций в отношении нашей делегации». Пушков не просто радостно сообщил, что хорошо, мы возвращаемся, а он еще и условия ставит. Господин Пушков уже давно живет в зоне сумерек, то есть на его заявления особого внимания не надо обращать, наверное. Это пропагандист, это телевизионный журналист. Пушков просто ретранслирует Путина и такая риторика – это действительно и риторика, которая сейчас принята в Москве. К сожалению, под ней есть основания. То есть сейчас уже не господин Олланд диктует условия, а уже Кремль говорит: мы сами туда не собираемся ехать. Это теперь пусть французы нас просят, чтобы мы туда приехали, вот у нас есть условия, поделился мыслями Пономарев.
Он высказал уверенность, что Путин вообще привык решать ситуацию путем создания конфликтов и кризисов, а затем выхода из этих кризисов и конфликтов. Потому что он убежден, что у него гораздо больше пространства для маневра, чем у европейцев, которые зависят от общественного мнения. Он ни от чего не зависит, его пространство деятельности безгранично. И скорее всего он хочет повысить градус перед выборами в США, чтобы потом, кто бы ни победил, скорее всего, это будет Клинтон, садился с ним за стол переговоров и искал компромисс.
«Те же Минские соглашения это показывают. Прошло 1,5 года с момента заключения этих соглашений – сейчас совершенно ясно, что главным бенефициаром является Россия. А политики немецкие и французские попали в свою собственную ловушку этих условий, они сделали, и не могут сейчас с этого пути никуда выбраться, вынуждены все время повторять: Минские соглашения, Минские соглашения, Минские соглашения. Я думаю, что Путин совершенно искренне говорит: да, давайте Минские соглашения, пусть Украина решает вопрос о «автономном статусе», пусть Украина решает вопрос о проведении выборов на этих территориях, а затем мы уже подумаем относительно границы», – резюмировал политик.
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