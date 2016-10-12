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Путін визнав свою причетність до війни в Україні

Путін визнав свою причетність до війни в Україні
Президент Російської Федерації Владимир Путин фактично зізнався у тому, що він бере участь у війні проти України. Як повідомляє replyua.net, під час свого виступу на інвестиційному форумі в Росії він в черговий раз звинуватив Сполучені Штати, що вони нібито займалися фінансуванням «Майдану», який Путін чомусь називає «державним переворотом».

«У нас не було іншого вибору, крім допомоги російськомовному населенню Донбасу, яке залишилося під загрозою геноциду. Також ми не проігнорували прагнення кримчан повернутися назад до складу Росії», - заявив Путін. Він висловив свої сподівання щодо подальшого примирення РФ та США, після чого знову почав звинувачувати Америку.

«Це ж не наших рук справа, що в Україні почався державний переворот. За цими подіями стояли наші американські колеги, які займалися фінансуванням опозиції. Зміна влади в Україні була не конституційною. Але ж Янукович тоді підписав усі необхідні вимоги та був готовий до проведення дострокових виборів. Але, як ми знаємо, стався державний переворот», - вважає він. Також російський президент звинуватив владу України, що вона нібито не виконує взятих на себе обов’язків в рамках Мінських домовленостей.

Горячая тема: Аваков в резкой форме предупредил Олланда о последствиях его заявления
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