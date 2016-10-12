Пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности: нет никаких украинцев как нации

Владимир Зайнетдинов, занимающий должность пресс-секретаря в Организации договора о коллективной безопасности на своей странице в facebook заявил, что не считает украинцев нацией.
Как передает replyua.net, по его словам, «никаких украинцев нет, они – все те же русские, впавшие в ересь украинсва, как руссофобского проекта. Основная идеология украинства – противопоставление всему русскому, поэтому эта идеология по своей сути является вражеской для России». Также он добавил, что изучение украинского языка – это никому не нужное навязанное занятие, которое когда-то давно бросил сам, потому что вся Украина говорит на русском языке, так и не признанном государственным, что еще раз доказывает, что украинского государства, кроме противопоставляющего себя России, также нет.
Далее на своей станице Зайнетдинов предлагает способ борьбы с этим «украинством» - необходимо просто «раздавить» жителей Украины, страдающих этим «русофобством», количеством, потому что, по мнению пресс-секретаря Организации договора о коллективной безопасности, такое же мнение по этому вопросу существует 86% жителей Российской Федерации.
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