Боровой: все заявления Путина – обычный шантаж, и он не решится на войну

Путин применяет политику запугивания – шантажирует, пытается создать напряженность, однако речь идет только об обычном шантаже, и президент РФ никогда не решится на большее.
Как передает replyua.net, об этом на Апострофе пишет Константин Боровой. По словам российского политика, речь идет о череде однотипных событий, и ультиматум Путина нельзя рассматривать серьезно, поскольку российский глава неоднократно запугивал Запад. «У России не осталось ни одного ресурса для блефа, и народ уже в отчаянии, загнан в угол. Выйти из этой ситуации можно, но при одном условии – Россия освобождает Донбасс и возвращает Крым. И только после этого с Путиным захотят вести переговоры. На самом деле в переговорах заинтересованы все стороны, но по поведению Путина понятно, что уходить с Донбасса он пока не собирается», пишет Боровой.
Чтобы сохранить власть, ему приходится всех шантажировать, более того, он пытается шантажировать даже своих граждан, отмечает политик. Путин знает, что, освободив Донбасс, он подпишет себе приговор – начнут открываться один за другим остальные его преступления, а мир ужаснется тому, что происходило, пока он стоял у власти.
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